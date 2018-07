Ministros da UE debatem exigência de capital de 9% até junho Os ministros de Finanças da União Europeia ainda estão discutindo um plano para recapitalização dos bancos baseado na exigência de que as instituições tenham um mínimo de 9% em capital Tier-1 (de alta qualidade) até junho de 2012, segundo pessoas com conhecimento do assunto. As autoridades estão reunidas nesta manhã em Bruxelas.