Ministros da UE defendem posições duras contra Egito As relações da União Europeia com o Egito devem ser modificadas em resposta a recente repressão do governo interno contra manifestantes no país, segundo ministros de Relações Exteriores da Alemanha, Suécia e Lituânia. Por outro lado, a autoridade do Reino Unido defende a manutenção da ajuda ao Egito, com o objetivo de dar apoio a "maioria" do povo do país.