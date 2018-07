Ministros europeus querem mais cooperação em defesa

Sob liderança da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), as autoridades da França, Alemanha, Itália, Polônia e Espanha, declararam em nota conjunta após uma reunião nesta quinta-feira que os europeus "devem assumir a sua parcela de responsabilidades para enfrentar os desafios futuros e garantir a segurança do continente de uma forma mais enérgica".

O Reino Unido, um das maiores forças militares da UE, não foi representada na reunião, mas o chanceler francês, Laurent Fabius, disse que o país seria "bem-vindo" para assinar o texto acordado.

Os ministros discutiram a violência na Síria, os extremistas islâmicos que controlam o nordeste do Mali e o sucesso da União Europeia no combate à pirataria da costa da Somália. As informações são da Associated Press.