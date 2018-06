Ministros renunciam em meio a escândalo na Turquia Três ministros que fazem parte do gabinete do premiê da Turquia, Recep Erdogan, renunciaram nesta quarta-feira, em meio a um escândalo de corrupção que tem abalado o governo. O ministro da Economia, Zafer Caglayan, e o ministro do Interior, Muammer Guler, entregaram suas cartas de renúncia nesta manhã, segundo divulgado pela agência estatal de notícias Anadolu.