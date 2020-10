Mirando voto latino, Biden critica Trump por má relação com Cuba e Venezuela em comício na Flórida

WASHINGTON - Joe Biden atacou Donald Trump durante um comício na cidade de Fort Lauderdale, na Flórida, nesta quinta-feira, 29, criticando a maneira como o presidente americano lidou com Cuba e Venezuela durante o mandato.

Em uma fala direcionada a eleitores latinos, o democrata afirmou que o republicano é "o pior exemplo de democracia", uma vez que abraçou governos autocráticos em todo o mundo.

Biden também afirmou que a decisão do governo Trump de impor sanções comerciais e de viagens a Cuba "não está funcionando", declarando que "Cuba não está mais perto da liberdade e da democracia hoje do que estava há quatro anos".

A considerável população latina e diversificada da Flórida pode ser a chave para as chances de vitória do democrata no Estado, onde se espera um triunfo de Donald Trump. Embora a população cubana do da região vote tradicionalmente no partido Republicano, os democratas creem que a decisão do presidente em congelar as relações com a nação e as mudanças demográficas da população podem ser cruciais.

"Se a Flórida ficar azul, acabou", disse Biden durante aos apoiadores. /AP