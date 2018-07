Miss Honduras é presa com dinheiro não declarado

"Suárez, de 25 anos, foi presa durante uma operação na rodovia entre Tegucigalpa e a fronteira com a Nicarágua", afirmou o porta-voz do Departamento de Serviços Especiais da polícia, o subcomissário Alex Madrid. "A jovem portava notas de diferentes denominações da Europa, entre euros e libras esterlinas", afirmou. "Ela alegou que o dinheiro havia sido obtido em seu trabalho como modelo na Europa."

Madrid informou que as autoridades enviaram a detida para a promotoria, sob a suspeita de lavagem de dinheiro. A lei estabelece que todas as pessoas devem declarar quantias superiores a US$ 10 mil ao entrar em Honduras. Suárez representou seu país no concurso Miss Universo realizado nas Bahamas, há dois anos. As informações são da Associated Press.