Miss mexicana é morta em troca de tiros A miss do Estado mexicano de Sinaloa, María Susana Flores Gómez, de 20 anos, foi morta em uma troca de tiros entre supostos narcotraficantes e militares, informaram no final da noite de segunda-feira autoridades de Sinaloa. Flores Gómez, Miss Sinaloa de 2012, viajava em um dos automóveis dos supostos narcotraficantes, quando o grupo foi abordado por soldados em uma rodovia na noite de sábado. O corpo da jovem foi encontrado baleado ao lado de um fuzil de assalto. A morte trágica de Flores Gómez lembrou o filme de ficção "Miss Bala", rodado em 2011 no México, no qual uma jovem que sonha em ser a rainha da beleza se vê ligada sem querer a narcotraficantes.