Missa e procissão de carruagem encerram Jubileu de Diamante de Elizabeth 2ª

Depois de uma noite com shows de música pop em frente ao palácio, o último dia do Jubileu de Diamante da rainha Elizabeth 2ª teve um tom mais sóbrio, com uma missa de agradecimento ao povo britânico.

Mas a cerimônia também foi marcada por uma ausência ilustre - a do marido da rainha, o príncipe Philip, que foi internado na segunda-feira com uma infecção urinária.

À tarde, a rainha liderou uma procissão de carruagens até o Palácio de Buckingham, onde milhares de pessoas aguardavam desde cedo.

Do balcão do palácio, ela assistiu a uma exibição de aviões da Força Aérea Britânica que combateram na Segunda Guerra Mundial e acenou para a multidão, ao lado da família real.