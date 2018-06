Missa lembra mortos de naufrágio de cruzeiro Sobreviventes e parentes do naufrágio do Costa Concordia, que afundou na Ilha de Giglio, na Itália, há um ano, participaram ontem de uma manifestação para lembrar os 32 mortos no acidente. Uma missa foi celebrada em homenagem às vítimas e um minuto de silêncio foi respeitado em sua memória. Uma placa de bronze com o nome dos mortos no cruzeiro de luxo foi inaugurada na ilha.