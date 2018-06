Missão da ONU deixa Líbia por falta de segurança

"A medida é temporária e a equipe retornará assim que as condições de segurança permitirem", informa o documento publicado no site oficial da organização. O país vive um dos piores ciclos de violência desde a queda do ditador Muamar Kadafi em 2011. Pelo menos seis pessoas foram mortas e 25 feridas no último domingo em uma disputa pelo aeroporto.

Nesta segunda-feira, confrontos no hospital central de Al-Jalaa deixaram pelo menos quatro mortos e 30 feridos, segundo uma autoridade do Centro Médico de Benghazi. Fonte: Associated Press.