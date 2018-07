Missão da ONU na Síria continua interrompida devido violência

DAMASCO - Com aumento da violência na Síria, a missão da ONU permanecerá suspensa, disse o chefe da missão no Conselho de Segurança, Herve Ladsous, nesta terça-feira, 26.

Ladsous declarou em uma reunião a portas fechadas que os civis no país são um "perigo crescente" e

que "as condições não são favoráveis para retomar as operações", disse diplomatas a repórteres após a reunião.

No último dia 17, os observadores da organização anunciaram a suspensão da missão liderada por Kofi Annan.

Oficialmente, a decisão havia sido tomada em razão da situação geral de insegurança e a constatação de que os 300 observadores internacionais não tinham mais sua proteção garantida pelo governo.

A interrupção do trabalho é o indício mais claro do fracasso do mediador Kofi Annan de evitar uma guerra civil na Síria.