Missão da Otan na Líbia não tem data para acabar

Panetta afirmou que após dois dias de reuniões, os ministros de Defesa dos países integrantes da Otan concordaram que a decisão vai depender da capacidade das forças leais a Muamar Kadafi de atacar civis e da capacidade das forças do novo governo se manter a segurança no país.

O chefe do Pentágono declarou em coletiva de imprensa que os aliados da Otan fazem avaliações sobre quando interromper a campanha de bombardeios e que isso vai depender do vigor das forças locais em solo, que cercaram os homens leais a Kadafi.

Seu comentários deixaram claro que não há uma data definitiva para o fim da missão e ele não desconsiderou uma extensão da operação, que deve se encerrar no final de dezembro. Panetta afirmou que se houve sérias ameaças à população, a missão será mantida.

Panetta irá para Nápoles, onde fica o comando Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), ainda nesta quinta-feira para uma conferência com oficiais que supervisionam a campanha aérea da aliança militar na Líbia. Ele disse que a intervenção da Otan é uma "conquista notável" e elogiou a queda do regime de Muamar Kadafi.

O secretário de Defesa norte-americano vai se reunir com o tenente-general canadense Charles Bouchard, que coordena a operação aérea na Líbia, e com o almirante norte-americano Samuel Locklear, chefe das Forças Aliadas Combinadas em Nápoles, disseram fontes.

O comandante supremo das Forças Aliadas da Otan na Europa, o almirante norte-americano James Stavridis, que trabalha em Mons, na Bélgica, também deve participar das discussões.

Ao conversar com jornalistas mais cedo, Panetta disse que também queria expressar seu apreço aos Estados Unidos e aos oficiais aliados em Nápoles por seu papel no que chamou de operação "de sucesso". "Eu quero agradecer às pessoas envolvidas na operação que trabalham em Nápoles", disse Panetta. "Eles fizeram um grande trabalho." As informações são da Associated Press e da Dow Jones.