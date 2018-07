Missão frustra moradores de reduto opositor

"Da outra vez que vieram os enviados da Liga Árabe (em janeiro), demos os nomes dos mortos e fizemos relatos dos acontecimentos", lembrou outro ativista. "Até hoje não tivemos nenhum retorno disso."

Reunidos em um apartamento com o repórter do Estado, oito moradores de um bairro na região central de Deraa demonstraram sua desilusão. "A ONU só está dando tempo ao regime", disseram. "Na Líbia, levaram 48 horas para tomar uma decisão. Na Síria, faz mais de um ano." "No começo, achamos que Catar, Arábia Saudita, Turquia e França nos apoiariam. Agora, sentimos que ninguém está conosco", disse outro ativista. / L.S.