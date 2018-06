Missão humanitária parte para local onde as Farc entregarão Langlois

FLORENÇA - A missão humanitária que resgatará o jornalista francês Roméo Langlois partiu nesta quarta-feira, 30, por volta das 5h locais (7h de Brasília) em direção ao local do sul da Colômbia onde as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) se comprometeram a libertá-lo, informaram à Agência Efe fontes do grupo.

A delegação, integrada por representantes do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), o delegado do governo da França, Jean-Baptiste Chauvin, e a ex-senadora Piedad Córdoba, iniciou a viagem de madrugada para garantir a discrição da operação.

Além disso, segundo indicaram as fontes, se trata de uma viagem longa pelas más condições da estrada e a possibilidade que chova na área estabelecida para a libertação do correspondente na Colômbia da emissora "France 24" e do jornal "Le Figaro".

Segundo integrantes da organização Colombianas e Colombianos pela Paz, coletivo liderado por Piedad Córdoba, o retorno à liberdade de Langlois, que completa hoje um mês e dois dias em poder das Farc, pode acontecer a partir das 18h locais (20h de Brasília).

Em seguida, segundo o previsto, o francês será transferido imediatamente ao aeroporto da cidade de Florença para viajar para Bogotá e dali tomar um voo a Paris.

Langlois foi feito refém no dia 28 de abril quando acompanhava um contingente de militares e policiais em uma operação antidrogas e toparam com uma ofensiva guerrilheira, na qual morreram vários membros da polícia e o jornalista ficou ferido.

Após um mês sequestrado, no domingo passado a guerrilha anunciou sua libertação para esta quarta-feira.