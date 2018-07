Missão na Síria é 'quase impossível', diz mediador internacional

LONDRES - Os esforços diplomáticos para encerrar o conflito na Síria são "quase impossíveis" de terem resultado, disse o novo mediador da ONU e da Liga Árabe, Lakhdar Brahimi, em entrevista transmitida nesta segunda-feira, 3, pela BBC. "Eu sei como é difícil, como é quase impossível. Não posso dizer impossível, quase impossível", disse o diplomata argelino.

No final de agosto, Brahimi substituiu Kofi Annan como representante especial da ONU e da Liga Árabe para a crise na Síria. Annan renunciou dizendo-se frustrado com as divisões do Conselho de Segurança da ONU na busca por uma solução para o conflito. Cerca de 20 mil pessoas já foram mortas em mais de 17 meses de rebelião contra o presidente Bashar Assad.

Brahimi se disse "assustado com o peso da responsabilidade" sobre seus ombros, e que está ciente de que não há iniciativas diplomáticas suficientes para acabar com a violência. "As pessoas já estão dizendo: ‘Tem gente morrendo, e o que vocês estão fazendo?'. E não estamos fazendo muito. Isso por si só é um peso terrível."

Brahimi afirma se sentir "de pé em frente a um muro de tijolos", procurando rachaduras que levem a uma solução. "Estou chegando a esse cargo de olhos abertos, e sem ilusões."