Mísseis de avião não tripulado matam quatro pessoas no noroeste do Paquistão

ISLAMABAD - Pelo menos quatro pessoas morreram neste sábado, 2, em um ataque com mísseis lançados por um avião não tripulado dos Estados Unidos no conflituoso noroeste do Paquistão, informou a rádio pública paquistanesa. Segundo a fonte, o ataque aconteceu na aldeia de Toag, situada na região tribal do Waziristão do Norte, e causou a destruição de uma casa.

O Waziristão do Norte é uma das sete demarcações que formam o cinto tribal paquistanês fronteiriço com o Afeganistão, um território que nunca esteve sob completo domínio do Estado e que serve de reduto a facções talibãs e grupos jihadistas.

Os ataques com mísseis de aviões espiões americanos são frequentes há anos nesta zona do Paquistão e são dirigidos contra alvos insurgentes, embora também causem a morte de civis, segundo organizações defensoras dos direitos humanos.