Mísseis de cruzeiro russos contra alvos na Síria caem no Irã

WASHINGTON - Autoridades do Pentágono afirmaram que vários mísseis de cruzeiro de longo alcance lançados pela Rússia contra alvos na Síria caíram no Irã.

Dois oficiais disseram que ainda não se sabe se esses mísseis causaram danos significativos no território iraniano. Uma das autoridades destacou que quatro mísseis haviam saído de seu curso original.

Os dois oficiais não estão autorizados a discutir o assunto publicamente e falaram sob condição de anonimato.

O governo russo disse na quarta-feira que lançou 26 mísseis de cruzeiro de embarcações posicionadas no Mar Cáspio, atingindo províncias da Síria no norte e noroeste do país. /ASSOCIATED PRESS