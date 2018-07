Mísseis dos EUA matam 10 no Paquistão, dizem fontes

O primeiro ataque atingiu o comandante Haqqani no Waziristão do Norte, matando ele e três guardas. Uma segunda ação atingiu a área de Birmal, no Waziristão do Sul, perto da fronteira afegã. "Os aviões não tripulados dos EUA dispararam três mísseis. Seis militantes foram mortos", afirmou um funcionário do setor de segurança paquistanês, pedindo anonimato.

Outro funcionário do Paquistão disse que o ataque aconteceu quando militantes tentaram avançar de uma área para outra, a cerca de 2 quilômetros da fronteira com o Afeganistão. As informações são da Dow Jones.