Mísseis dos EUA matam 16 militantes no Paquistão

ISLAMABAD - Aviões teleguiados norte-americanos dispararam quatro mísseis contra instalações de um comandante militante, localizadas na região tribal paquistanesa nesta quinta-feira, 11, matando 16 militantes. Em outra parte do país, duas explosões mataram dez civis e três integrantes das forças de segurança, informaram autoridades.

Salim Khan, funcionário administrativo da região de Orakzai, disse que 12 insurgentes também ficaram feridos no ataque realizado por um avião não tripulado, ocorrido perto da vila de Biland, que faz fronteira com a região tribal do Waziristão do Norte. Três oficiais da inteligência paquistanesa disseram que os mortos e feridos eram combatentes leais ao comandante militante Hafiz Gul Bahadur, que age a partir do Waziristão do Norte.

Embora as autoridades norte-americanas costumem atacar esconderijos nas regiões tribais do Waziristão do Norte e do Sul, que fazem fronteira com o Afeganistão, investidas em outras regiões tribais, como Orakzai, são raras. Os Estados Unidos raramente discutem a ação de seus aviões teleguiados, que fazem parte de um programa secreto da CIA.

O ataque aéreo ocorreu horas depois da explosão de uma bomba num movimentado mercado na província do Baluquistão, que matou dez pessoas. Uma bomba colocada à margem de uma estrada, na mesma região, matou três oficiais de segurança, informou a polícia.

A explosão no mercado aconteceu na cidade de Sibi, no Baluquistão, e deixou 24 feridos, disse o policial Ghulam Aali Lashari. Segundo ele, a explosão destruiu várias lojas da cidade, que fica a cerca de 150 quilômetros a leste de Quetta, a capital da província.

Horas mais tarde, uma bomba colocada à margem de uma estrada atingiu um veículo que levava oficiais de segurança na cidade de Dera Bugti, no sudoeste da região, matando três oficiais e ferindo dois.

Também nesta quinta-feira, homens armados sequestraram um ex-Brigadeiro do Exército que trabalha para a agência de inteligência do país. O sequestro ocorreu na periferia da capital, Islamabad, pouco depois de o oficial sair de casa para ir ao trabalho.

Com AP