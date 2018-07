Mísseis dos EUA matam 3 em região tribal do Paquistão Integrantes da inteligência paquistanesa disseram que mísseis norte-americanos mataram pelo menos três pessoas numa região tribal na fronteira com o Afeganistão. Dois oficiais afirmaram que dois mísseis atingiram hoje um complexo na vila de Hurmaz, na região tribal do Waziristão do Norte. Cinco pessoas ficaram feridas.