Mísseis dos EUA matam 8 militantes no Paquistão

Washington qualifica a região semiautônoma no noroeste do Paquistão a mais perigosa do mundo e a sede da Al-Qaeda. As relações entre o Paquistão e os EUA pioraram bastante desde o assassinato do líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, em 2 de maio, na cidade paquistanesa de Abbottabad, próxima de Islamabad. O governo local exige o fim dos ataques com aviões não tripulados, alegando que eles matam civis inocentes e são uma violação de sua soberania.

No domingo, o chefe de gabinete do presidente dos EUA, Barack Obama, confirmou que o país decidiu reter quase um terço de seu orçamento anual de US$ 2,7 bilhões em assistência à segurança do Paquistão. Washington tem pressionado o aliado a tomar ações decisivas contra as redes terroristas.

Reação

O governo paquistanês ameaçou hoje retirar tropas da área da fronteira afegã, em resposta aos cortes na ajuda norte-americana. "Eu acho que o próximo passo é que o governo ou as Forças Armadas retirem os soldados das áreas de fronteira", afirmou o ministro da Defesa, Ahmed Mukhtar, em entrevista à emissora em língua inglesa Express 24/7. "Se tudo ficar difícil, iremos simplesmente recuar nossas Forças Armadas."

Mukhtar disse que o país não pode bancar o custo de manter os militares em meio às montanhas. Ontem, o Paquistão afirmou que seguiria lutando, mesmo sem o dinheiro dos EUA, porém analistas advertiram que os cortes desencorajarão os comandantes a abrir novas frentes, particularmente entre rebeldes considerados inimigos dos EUA, e não do próprio Paquistão.

Hoje, os militares disseram que o país iria lutar contra "a ameaça do terrorismo em nosso próprio interesse nacional, usando nossos próprios recursos". As informações são da Dow Jones.