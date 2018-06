Mísseis eram de treinamento com EUA, diz mídia de Israel

Segundo as reportagens, os mísseis do tipo Ankor foram direcionados a partir de bases no Mediterrâneo e no centro de Israel.

O ministério da Defesa de Moscou, segundo agências de notícias russas, disse que seu sistema de alerta havia detectado o lançamento de dois mísseis balísticos da parte central do Mediterrâneo. Eles teriam sido disparados em direção à costa oriental do Mar Mediterrâneo na manhã desta terça-feira.

O Exército de Israel disse que não estava familiarizado com qualquer míssil disparado no Mediterrâneo. Fonte: Dow Jones Newswires.