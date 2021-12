Mísseis hipersônicos estimulam corrida armamentista entre EUA, China e Rússia

WASHINGTON - A gigantesca indústria de defesa dos Estados Unidos está investindo bilhões de dólares de olho no mercado de armas hipersônicas — como os mísseis Mach 5, que voam a pelo menos 6.174km/h, ou seja, cinco vezes mais que a velocidade do som. O renovado interesse dos militares em armas ultravelozes — estimulado pela preocupação de que os EUA estejam ficando para trás da Rússia e da China — abre a porta para contratos lucrativos que podem durar décadas.

A indústria está desenvolvendo uma série de armamentos de superalta velocidade para o Exército, a Marinha e a Força Aérea dos EUA, com o objetivo de poder lançá-los de aviões, submarinos e caminhões. A Lockheed Martin tem a posição de liderança em programas que pretendem entregar protótipos o mais rapidamente — com testes de vôo em um novo míssil programados para o primeiro semestre do próximo ano. A Raytheon Technologies e a Northrop Grumman também buscam se firmar no mercado de mísseis que voam a mais de cinco vezes a velocidade do som.

“O que importa é garantir que tenhamos cada vez mais capacidade e classes de capacidade em armas hipersônicas”, diz Jay Pitman, vice-presidente de domínio aéreo e armas de ataque contra mísseis e divisão de controle de fogo da Lockheed. “Isso aumentará a dissuasão estratégica que somos capazes de fornecer.”

Oficiais do Pentágono estimaram recentemente que os programas do Exército e da Marinha que compartilham um míssil comum podem somar US$ 28,5 bilhões aos orçamentos das Forças nos próximos anos.

Preocupação com armas hipersônicas

Os críticos questionam o preço, a viabilidade técnica e a utilidade no campo de batalha da nova classe de hardware militar. A organização Union of Concerned Scientists (ou união de cientistas preocupados, em tradução livre) lançou dúvidas sobre as alegações de que as armas oferecem melhor desempenho do que os mísseis balísticos existentes e alertou para uma corrida armamentista global desestabilizadora.

A busca das armas por rivais estratégicos, de certa forma, evoca as tensões da Guerra Fria, quando abundavam os temores de que um conflito entre os EUA e a União Soviética pudesse causar a aniquilação global por meio de mísseis nucleares. Também foi uma época lucrativa para os fornecedores de equipamentos de defesa.

Mas até que ponto as armas hipersônicas irão alterar o equilíbrio global de poder ainda é uma questão de debate. Alguns observadores veem o risco de que a alta velocidade das armas e as trajetórias de vôo imprevisíveis possam levar a erros de cálculo que podem aumentar os conflitos, de acordo com o apartidário Serviço de Pesquisa do Congresso (CRS, da sigla em inglês). Outros argumentam que as armas hipersônicas fazem pouco para alterar a dinâmica entre EUA, Rússia e China, porque os países já têm mísseis nucleares suficientes para subjugar as defesas do inimigo, disse o grupo.

Novas manobras

Voar a velocidades superiores a 6.100 km/h não é nada novo — os mísseis balísticos excedem esse nível quando reentram na atmosfera da Terra do espaço. Mas as armas de próxima geração são projetadas para serem altamente manobráveis nessas velocidades dentro da atmosfera da Terra, ajudando-as a escapar das defesas tradicionais melhor do que os mísseis balísticos que viajam ao longo de um arco previsível.

Os EUA vêm estudando armas hipersônicas há décadas, mas os gastos aumentaram nos últimos anos à medida que o interesse pela tecnologia disparou. O assunto entrou em foco quando o general Mark Milley, presidente do Estado-Maior Conjunto dos EUA, disse em uma entrevista em outubro na Bloomberg TV que um teste hipersônico recente pela China estava perto de um "momento Sputnik" para os EUA.

Oficiais militares dos EUA confirmaram que a nação asiática testou recentemente uma arma hipersônica que viajou ao redor do mundo e atingiu um alvo na China.

Já o presidente Vladimir Putin celebrou as capacidades hipersônicas da Rússia depois de exibi-las em 2018, embora os EUA tenham falado mais sobre as preocupações com o programa da China.

Até que a tecnologia avance, não está claro precisamente quão grande será uma vantagem para as principais indústrias de defesa dos EUA. Além dos planos de curto prazo para fornecer armas hipersônicas por meio de um punhado de programas de desenvolvimento, os funcionários do Pentágono tomaram poucas decisões sobre quantas e que tipo de armas planejam buscar a longo prazo.

“Ainda estamos esperando o Departamento de Defesa definir onde isso se encaixa em seu portfólio”, disse Wesley Kremer, presidente da Raytheon Missiles & Defense.

Altos voos

A Lockheed Martin é a principal contratada para um míssil hipersônico para o Exército e a Marinha dos EUA, que também estão compartilhando planos de teste de vôo para ajudar a acelerar o desenvolvimento.

Vice-presidente da divisão de sistemas espaciais que supervisiona o programa na Lockheed, Eric Scherff disse que a empresa planeja um teste de voo inicial no primeiro semestre de 2022 e que seus primeiros mísseis hipersônicos estão a caminho de serem entregues ao Exército até 2023. A gigante da defesa está trabalhando em seis programas hipersônicos para os EUA que podem entrar em produção entre 2023 e 2026, disse o CEO, Jim Taiclet, a analistas em outubro.

A receita anual vinculada a armas hipersônicas deve aumentar para US$ 3 bilhões em 2026, ante US$ 1,5 bilhão hoje, assumindo que os principais programas cheguem à produção, disse o diretor financeiro em exercício, John Mollard, durante a mesma teleconferência.

A Northrop Grumman fornece os motores do foguete do míssil, enquanto a subsidiária Dynetics da Leidos Holdings está fazendo o corpo planador hipersônico. A Dynetics tem um contrato de US$ 342 milhões para produzir 14 planadores.

Amadurecimento

Raytheon e Northrop Grumman testaram com sucesso uma arma conceitual em setembro, como parte de um contrato de US$ 200 milhões. O teste "foi um longo caminho para demonstrar o quão longe e com que rapidez fomos capazes de amadurecer a tecnologia", disse Kremer da Raytheon.

A arma hipersônica lançada pela aeronave usa um foguete propulsor para acelerar além da barreira do som antes que um motor ramjet supersônico — ou scramjet — seja acionado para impulsionar a arma além de Mach 5.

O esforço de desenvolvimento rápido do Pentágono também viu alguns tropeços. A arma hipersônica da Lockheed em desenvolvimento para a Força Aérea falhou em três testes desde abril, o mais recente em 15 de dezembro.

Por mais alta tecnologia que esta nova geração de hardware soe, pode ser apenas um prelúdio para o que as operações secretas de pesquisa e desenvolvimento dos empreiteiros poderiam perseguir em seguida: um salto para a velocidade da luz.

“A tecnologia hipersônica é a evolução natural no caminho para onde iremos um dia, que são as armas com velocidade da luz”, disse Kremer.

O que são as armas hipersônicas

Existem dois tipos de armas hipersônicas. O primeiro é um míssil altamente manobrável, impulsionado por um motor. O segundo é um veículo planador.

Em 2019, a China testou pela primeira vez com sucesso o Xingkong-2 ("Céu Estrelado-2"), uma aeronave hipersônica não tripulada que viajou, segundo o governo chinês, a 7.344 quilômetros por hora. Ou seja, seis vezes mais rápida que a velocidade do som, capaz de dar uma volta completa na linha do Equador em menos de duas horas.

O veículo planador hipersônico (HGV) é uma espaçonave - não muito diferente do ônibus espacial - que é lançada em órbita em um foguete. Em seguida, ele entra novamente na atmosfera e voa em direção ao seu alvo a mais de cinco vezes a velocidade do som.

O HGV pode atuar como uma arma convencional, usando sua velocidade para destruir um alvo no momento do impacto. Mas a China está desenvolvendo HGVs que podem carregar ogivas nucleares.

O sistema de bombardeio orbital dá à China mais maneiras de atingir os alvos americanos. Moscou implementou um sistema chamado “sistema de bombardeio orbital fracionário” durante a Guerra Fria, mas era menos avançado e não possuía um veículo planador hipersônico manobrável. / W.POST