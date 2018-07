Mísseis lançados de Gaza atingem Israel, diz exército

Em julho, houve um aumento do número de mísseis atirados de Gaza, após meses de calmaria que se seguiram a uma onda de violência em abril, quando mísseis antitanques foram lançados de Gaza e atingiram um ônibus escolar em Israel, matando um adolescente.

Israel respondeu aos ataques com uma série de incursões aéreas, que mataram pelo menos 19 palestinos na mais violenta ação do país desde a devastadora invasão a Gaza, em 2008/09. A violência traz temores sobre uma nova ofensiva, embora em 10 de abril reguladores tenham declarado um retorno à trégua que acabou com a operação de Israel em 2009. As informações são da Dow Jones.