Mísseis norte-coreanos preocupam Pequim A China expressou preocupação ontem após a Coreia do Norte anunciar o segundo lançamento de míssil em 2012 - o que deve aumentar tensões diplomáticas na região. "A Coreia do Norte tem direito ao uso do espaço para fins pacíficos, mas esse direito tem sido restringido pelas resoluções do Conselho de Segurança da ONU. (A China) espera que todos os lados possam fazer mais para garantir a paz e a estabilidade na península (coreana)", afirmou o porta-voz da chancelaria chinesa, Qin Gang.