Mísseis podem chegar à Costa Oeste dos EUA Os maiores mísseis da Coreia do Norte só aprenderam a voar depois de 2009 - em 2006, um teste do modelo Taepodong foi um fracasso que teria custado a aposentadoria de toda a equipe de especialistas de Pyongyang. Pouco tempo depois, em 2009, o novo ensaio do mesmo tipo surpreendeu as agências ocidentais de inteligência - o míssil funcionou.