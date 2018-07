Míssil dos EUA mata 4 no noroeste do Paquistão

As identidades dos mortos no Waziristão do Norte são desconhecidas, disseram as fontes. As quatro pessoas estavam num carro perto da cidade de Miran Shah, a principal base da rede Haqqani, quando dois mísseis atingiram o veículo, disseram os funcionários.

A inteligência norte-americana acredita que a Haqqani é uma grande ameaça à segurança no Afeganistão e que conta com o apoio do Exército paquistanês. Os EUA querem que o Exército corte sua ligações com o grupo militante, algo que Islamabad se recusa a fazer.

A questão é uma importante causa das tensões entre os dois países. Na quinta-feira, um ataque de mísseis perto de Miran Shah, matou Janbaz Zadran, que segundo funcionários norte-americanos era um importante comandante da rede, que ajudou a orquestrar ataques em Cabul e no sudeste do Afeganistão. As informações são da Associated Press.