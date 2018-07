Míssil norte-coreano pode ter caído no mar, diz Japão A Coreia do Norte lançou na manhã da sexta-feira (7h39, pela hora de Pyongyang, 20h39 desta quinta-feira pela hora de Brasília) um foguete de dois estágios que deveria colocar um satélite em órbita, mas funcionários dos governos dos Estados Unidos e do Japão disseram que o lançamento pode ter sido um fracasso. "Nós confirmamos que um certo objeto voador foi lançado e caiu após ter voado por pouco mais de um minuto", disse o ministro da Defesa do Japão, Naiki Tanaka. Segundo ele, não houve nenhum impacto em território japonês. A Sky News reportou que os destroços do foguete caíram no mar.