Mistério cerca queda de avião privado na costa jamaicana As operações de buscas pelo avião privado norte-americano que caiu na costa da Jamaica na sexta-feira foram retomadas neste sábado. A expectativa é, além de recuperar os destroços da aeronave, resolver o mistério que cerca o acidente. O avião, no qual estava um proeminente casal do norte do Estado de Nova York, voou mais 1.700 milhas depois do último contato com os operadores de voo.