Mistura entre público e privado justifica libertação de 1 por mil

Um pedestre pôs a cabeça para dentro da janela aberta de um carro parado no sinal. "Diga-me uma coisa, quanto custa esse carro?", perguntou ele ao motorista. "Está contente com ele? Suas características o deixam satisfeito?" Tratava-se de um clássico momento israelense - um completo desconhecido fazendo perguntas invasivas que na maioria dos países seriam reservadas aos amigos ou parentes. Essa é uma sociedade na qual é pequena a distância que separa o público do privado.

Na tentativa de compreender o motivo pelo qual Israel deve começar hoje a trocar mais de mil prisioneiros palestinos por um único militar israelense é importante lembrar que, em Israel, o significado da palavra "desconhecido" é um tanto vago. Os israelenses são sinceros quando dizem considerar o sargento Gilad Shalit como seu próprio filho.

É a mistura entre privado e público, a relutância em distinguir aquilo que é bom para o Estado e aquilo que é bom para o indivíduo, que é vista por muitos como a maior força de Israel - mas, por muitos outros, como sua maior fraqueza.

"Em termos humanos e de segurança, o principal bem israelense é a noção de responsabilidade mútua que os cidadãos e soldados do país sentem uns em relação aos outros", escreveu Ari Shavit, colunista do jornal Haaretz, explicando as vantagens que via numa troca de prisioneiros vista por muitos como arriscada e diante da qual ele tinha demonstrado pouco entusiasmo.

"Na ausência desse sentimento", prosseguiu ele, "não há sentido na vida que levamos aqui". "Sem esse sentimento, não temos Exército nem segurança. Nem a capacidade de proteger a nós mesmos. Com ou sem razão, Shalit tornou-se uma questão de responsabilidade mútua. Assim, sua libertação será não apenas a redenção de um prisioneiro, o salvamento de uma vida e o retorno de um filho ao seu lar, mas sim a realização da solidariedade israelense."

Ao mesmo tempo, alguns israelenses dizem que a dificuldade em distinguir entre os interesses públicos e os particulares não constitui numa política sábia. Eles temem que a libertação de mil prisioneiros, entre eles alguns assassinos condenados, será uma demonstração de fraqueza e um gesto que encorajará capturas como a de Shalit no futuro.