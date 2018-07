Mitt Romney pagou menos impostos que maioria dos americanos

WASHINGTON - O pré-candidato presidencial republicano Mitt Romney divulgou nesta terça-feira, 24, sua declaração de imposto de renda, que revelou que sua fortuna foi taxada em apenas 14,6%, índice mais baixo do que o da maioria dos americanos assalariados.

Romney teve uma receita de US$ 42 milhões entre 2010 e 2011, segundo o jornal "The Washington Post". O pré-candidato enviou sua declaração para alguns meios de comunicação mas não publicou o documento em seu site, como tinha prometido.

Em 2010, a renda do ex-governador de Massachusetts foi de US$ 21,6 milhões, e ele pagou uma taxa de imposto de 13,9%, o que equivale a US$ 3 milhões.

A declaração de 2011, que não foi entregue para a Receita, revela que sua renda nesse ano foi de US$ 20,9 milhões e a taxa de imposto de 15,4%.

A questão dos impostos foi a principal polêmica no debate eleitoral republicano, depois que outro dos pré-candidatos, Newt Gingrich, desafiou o favorito Romney a dar detalhes sobre a origem da fortuna que ganhou como investidor.

Por sua parte, Romney pediu que Gingrich publicasse seus contratos de assessoria assinados com a gigante imobiliária Freddie Mac. Gingrich fez isso em parte antes do debate televisionado com os quatro pré-candidatos republicanos nesta segunda-feira à noite, na Flórida. Além dos dois, participaram do encontro Rick Santorum e Ron Paul.

Durante meses, a equipe de campanha de Romney se recusou a divulgar as declarações fiscais do ex-presidente da firma de investimentos Bain, que tem uma fortuna estimada em US$ 250 milhões.

Mais da metade da receita de Romney em 2010 e 2011 vieram de dividendos de seus investimentos, sobre o qual o código tributário americano estipula um imposto de 15%. A maioria dos americanos paga entre 23% e 25% em impostos sobre sua renda.

"Os eleitores já vão ver quanto paguei em impostos e quanto contribui para obras de caridade", disse Romney, um mórmon que destina grandes quantias para sua igreja.

Em 2010, essas doações somaram quase US$ 3 milhões. As contribuições a obras de caridade são dedutíveis do imposto de renda. As declarações do pré-candidato o colocam como um dos homens mais ricos dos Estados Unidos.

Em 2008, segundo a Receita, o ingresso médio do cidadão americano foi de US$ 33.048, quantia que Romney ganha em menos de um dia.

Para se situar entre o 1% dos contribuintes mais ricos, é preciso ter uma renda média anual de US$ 380.354, o que o pré-candidato ganha em uma semana.

Ainda de acordo com a Receita, em 2008, menos de 15% dos contribuintes com renda superior a US$ 200 mil pagou menos de 15% de impostos.