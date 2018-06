Mitt Romney vence caucus no Estado de Idaho O pré-candidato republicano Mitt Romney venceu o caucus de seu partido no Estado de Idaho. Nesta Superterça, o ex-governador de Massachusetts já venceu até agora em quatro Estados: Idaho, Massachusetts, Virgínia e Vermont. Seu principal rival, Rick Santorum ganhou as disputas em três: Tennessee, Oklahoma e Dakota do Norte. O ex-presidente da Câmara dos Representantes, Newt Gingrich ganhou na Geórgia, seu reduto eleitoral.