Mitt Romney vence prévia republicana em Iowa por apenas 8 votos

Em uma disputa decidida somente nos últimos minutos da apuração, o pré-candidato republicano Mitt Romney venceu o caucus de Iowa, prévia que abriu o calendário eleitoral americano na noite de terça-feira, com uma diferença de apenas oito votos sobre o segundo colocado, Rick Santorum.

Como já indicavam pesquisas divulgadas nos últimos dias, a disputa foi a mais acirrada na história do caucus de Iowa. Até o fim da apuração, ambos os pré-candidatos apareciam praticamente empatados, com 25% dos votos cada.

O resultado oficial foi divulgado somente na madrugada desta quarta-feira: Romney conquistou 30.015 votos, e Santorum, 30.007.

O congressista Ron Paul, que também começou a apuração empatado com Romney e Santorum, acabou em terceiro lugar, com 21% dos votos.

A votação em Iowa marca o início de uma maratona de caucus (em que os candidatos são escolhidos em assembleias) e primárias (em que os eleitores votam por meio de cédulas) que irão culminar, em agosto, com o anúncio oficial do candidato republicano que vai concorrer contra o presidente democrata Barack Obama - em busca de um segundo mandato - na eleição presidencial de 6 de novembro.

Antes mesmo da divulgação dos resultados finais, o governador do Texas, Rick Perry, que ficou em quinto lugar, disse que voltaria ao seu Estado para reavaliar a campanha e decidir se continua ou não na disputa.

O próximo desafio dos pré-candidatos republicanos será já na próxima terça-feira, na primária de New Hampshire, onde Romney lidera com folga as pesquisas.

Votação

Estima-se que mais de 120 mil eleitores tenham votado nas assembleias realizadas simultaneamente na terça-feira em 1.784 locais - como escolas, bibliotecas, residências e prédios públicos - nos 99 condados de Iowa.

Nessas reuniões, foram eleitos delegados que prometem apoiar nas convenções o candidato escolhido pelos eleitores.

O lugar privilegiado no calendário eleitoral americano faz com que o caucus de Iowa, chamado de o "Primeiro da Nação", receba atenção especial por parte dos candidatos e da imprensa.

Ao longo da campanha, Romney viu vários de seus adversários - Michele Bachman, Rick Perry, Newt Gingrich e o ex-candidato Herman Cain - subirem ao topo das pesquisas de intenção de voto no Estado, para logo em seguida voltarem a cair.

Entre os sete pré-candidatos republicanos com chances de ganhar a indicação do partido, apenas Jon Huntsman decidiu não focar sua campanha em Iowa, partindo direto para New Hampshire.

Calcula-se que os outros seis, somados, tenham percorrido mais de 37 mil quilômetros e investido pelo menos US$ 12,5 milhões (cerca de R$ 22,9 milhões) em propagandas eleitorais no Estado.

A campanha de Romney em Iowa começou modesta, com algumas visitas rápidas, mas na última semana o pré-candidato dedicou atenção total ao Estado, percorrendo quase 2 mil quilômetros.

Santorum, ao contrário, passou os últimos meses concentrado na campanha no Estado, onde visitou todos os 99 condados e realizou quase 400 eventos.

O esforço começou a dar resultados nos últimos dias, com a subida do ex-senador da Pensilvânia ao topo das pesquisas, ao lado do favorito Romney e de Paul.

Teste

Historicamente, o caucus de Iowa é considerado um teste para a viabilidade de uma candidatura, e uma boa colocação no Estado representa um impulso para as prévias seguintes.

Por abrir o calendário eleitoral, a votação no Estado também serve como termômetro do efeito que as campanhas até o momento estão provocando nos eleitores.

No entanto, nem sempre o vencedor em Iowa é o escolhido final do partido.

Na eleição de 2008, Obama venceu o caucus democrata em Iowa e acabou ganhando a indicação do partido e, por fim, a Casa Branca.

Do lado republicano, porém, o caucus de Iowa em 2008 foi vencido pelo ex-governador do Arkansas Mike Huckabee. Romney ficou em segundo.

Nenhum dos dois conquistou a nomeação do partido, que foi para o senador John McCain, apesar do modesto quarto lugar na prévia de Iowa. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.