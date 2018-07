Mladic é extraditado e viaja para Holanda

Horas antes, o vice-procurador sérvio para crimes de guerra, Bruno Vekaric, afirmou que juízes rejeitaram a apelação de Mladic contra sua extradição. Vekaric disse que o ex-militar seria extraditado para Haia, onde fica o tribunal da ONU, "o mais rápido possível". Mladic, de 69 anos, foi preso na última quinta-feira. Ele é acusado por atrocidades durante a Guerra da Bósnia (1992-1995), quando era um general servo-bósnio.

Mladic viveu 16 anos como fugitivo. Com a prisão dele, a Sérvia pode começar as negociações para futuramente tornar-se membro da União Europeia. O bloco europeu recusava-se a tratar do tema antes de o país encontrar o ex-general. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.