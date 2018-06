Moçambique: Renamo boicota negociação com governo

A expectativa era de que o diálogo tivesse início hoje em Maputo, a capital moçambicana. Representantes do governo e da Renamo deveriam discutir o desarmamento dos combatentes do movimento, sua integração ao exército e aspectos da nova lei eleitoral do país.

De acordo com Pacheco, líderes do antigo movimento rebelde avisaram na última hora que só retornariam às negociações se o governo aceitasse a presença de observadores locais e estrangeiros. Pacheco disse que outra exigência deles era de que a Comissão Eleitoral fosse formada exclusivamente por integrantes da Renamo e da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), de situação.

No mês passado, a Renamo boicotou as eleições municipais e agora ameaça boicotar as eleições gerais de outubro do ano que vem se o governo não atender a suas exigências. Fonte: Associated Press.