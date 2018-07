Modelo de Israel faz campanha por filho de Kadafi

"Saif trabalhou com Blair antes de ser capturado. Eles são velhos amigos e chegou a hora de Blair fazer um gesto de lealdade. (O ex-premiê) é um homem de Deus e, como cristão, tem um dever moral de ajudar o amigo", afirmou Orly.

Até o início dos distúrbios na Líbia, Saif era visto como a "face moderna e moderada" do regime. O herdeiro de Kadafi estudou na prestigiosa universidade London School of Economics e Blair assinou uma das cartas de recomendação apresentadas por ele ao inscrever-se em um curso de doutorado. Orly reconheceu que o fato de ser judia causava "problemas" para Saif na Líbia. "Era algo com que tínhamos de lidar", disse.