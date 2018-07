Mohamed Morsi critica Assad e Irã e declara apoio à Palestina

CAIRO - O presidente do Egito, Mohamed Morsi, fez seu mais importante discurso sobre política externa nesta quarta-feira, 5. Falando durante um encontro de ministros de Relações Exteriores árabes, ele disse para o presidente da Síria, Bashar Assad, renunciar antes que seja tarde demais, criticou a interferência do Irã em questões árabes e declarou apoio às tentativas da Palestina de tornar-se membro pleno da ONU.

Morsi detalhou os objetivos da política externa de sua administração mais de dois meses após ter assumido o cargo como o primeiro presidente civil e eleito de forma livre do Egito. "Eu digo para o regime sírio que ainda há como interromper a matança. (...) É tarde demais para falar de reformas, agora é a hora de mudanças", afirmou ele.

Seus comentários sinalizam uma tentativa de tornar o Egito um dos líderes do Oriente Médio. Muitos egípcios afirmam que o país se contentou com um papel menor durante o regime do ditador Hosni Mubarak, derrubado no início de 2011 por uma revolta popular. Depois de 17 meses de governo militar, Morsi tornou-se o chefe de Estado.

Com AP