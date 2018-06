Mohammed Morsi enfrentará terceiro julgamento no Egito O presidente deposto do Egito Mohammed Morsi enfrentará um terceiro julgamento criminal sob a acusação de organizar fugas da prisão durante a revolta de 2011, espalhando caos e sequestrando policiais com a colaboração de militantes estrangeiros. As novas acusações contra Morsi e 129 réus, incluindo membros da Irmandade Muçulmana e do grupo palestino Hamas e do Hezbollah, se somam à inúmeras já enfrentadas pelo ex-presidente, cuja a maioria pode resultar em pena de morte.