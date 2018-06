Moldávia coloca fronteiras em alerta

Em comunicado conjunto assinado pelo presidente Nicolae Timofti, pelo primeiro-ministro Iurie Leanca e pelo presidente do Parlamento, Igor Coreman, o governo ordena às forças de segurança que "tomem todas as medidas necessárias para a manutenção da ordem pública dentro do país".

A decisão foi anunciada depois de uma reunião a portas fechadas na qual os três discutiram a crise na vizinha Ucrânia.

Cerca de 1.500 soldados russos encontram-se estacionados na república separatista de Trans-Dniester, que recentemente pediu para deixar de fazer parte da Moldávia e ser assimilada pela Rússia. Fonte: Associated Press.