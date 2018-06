Moldávia convoca reunião antes de eleição parlamentar

Timofti não especificou o que vai ser discutido na reunião desta segunda-feira. O serviço de inteligência moldavo, no entanto, alertou na sexta-feira que pode haver uma tentativa de se desestabilizar o processo eleitoral, sem fornecer detalhes.

Autoridades moldavas temem que Moscou possa tentar ampliar sua influência neste país de 4 milhões de habitantes e que faz fronteira com a Ucrânia. Na semana passada, três russos e dois ucranianos foram expulsos da Moldávia, por suspeita de estarem planejando "ações subversivas".

No próximo dia 30, partidos pró-europeus da Moldávia vão enfrentar grupos rivais que buscam relações mais próximas com Moscou. A região da Transnístria, favorável ao Kremlin, quer deixar a Moldávia e se juntar à Rússia. Fonte: Associated Press.