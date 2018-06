Monarquias árabes fecham embaixadas em Damasco As seis monarquias da Península Arábica anunciaram na madrugada de hoje o fechamento de suas embaixadas na Síria, manifestando contrariedade à repressão de Bashar Assad contra sua oposição. A decisão foi comunicada pelo secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo, Abdellatif al-Zayani, que justificou a medida "pela persistência do regime sírio em massacrar seu povo, escolher a opção militar e recusar iniciativas para encontrar uma solução para a crise". / AFP