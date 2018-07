Monastério cristão é alvo de vandalismo em Israel Um monastério cristão situado em uma colina próxima da estrada que liga Tel-Aviv a Jerusalém foi alvo de vandalismo, informou a polícia israelense nesta terça-feira. De acordo com a polícia, os muros do monastério foram pichados na calada da noite com inscrições anticristãs e pró-colonos. O portão do imóvel foi incendiado.