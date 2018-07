Monitores afirmam que Partido de Putin recebeu apenas 30% dos votos

MOSCOU - O partido Rússia Unida, do primeiro-ministro Vladimir Putin, recebeu bem menos votos que o registrado oficialmente, afirmou um grupo de monitoramento eleitoral nesta quinta-feira, 8. Segundo o Observatório Cidadão, a legenda Unida obteve 30% dos votos, e não 50% como divulgado oficialmente.

O grupo afirmou que o Rússia Unida recebeu 29,8% dos votos no país e 25,8% na capital russa. Segundo a entidade, o liberal Partido Yabloko conseguiu votos suficientes para obter postos no Parlamento, o que não ocorreu pelos resultados oficiais.

O Observatório Cidadão baseou seus dados em 176 seções eleitorais, onde os observadores puderam fazer uma contagem alternativa. O Observatório Cidadão, fundado pelo analista político independente Dmitry Oreshkin, afirmou que o comparecimento às urnas ficou em apenas 51,5% em Moscou e em 53% no país. Oficialmente, ele foi de 60,2%, segundo o Comitê Eleitoral Central.

O grupo diz que o Partido Comunista ficou com 22,6% dos votos, bem menos que o número oficial de 19,6%. O Partido Yabloko ficou com 14,3% em Moscou e 8,2% no restante do país, qualificando-se para ganhar espaço no Parlamento. O resultado oficial deu à sigla apenas 3,3%, bem abaixo da barreira de 7% necessário para se conseguir cadeiras no Parlamento.

Observadores estrangeiros disseram na segunda-feira que viram irregularidades "frequentes" durante a votação, notando especialmente casos de votos irregulares colocados nas urnas. Milhares de russos participaram de protestos após as eleições em Moscou e São Petersburgo contra fraudes eleitorais, e centenas de pessoas foram presas pela polícia. Dezenas já receberam penas de até 15 dias de prisão pela participação nos protestos. As informações são da Dow Jones.