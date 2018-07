Monitores da ONU chegam a local de massacre na Síria Os monitores da Organização das Nações Unidas (ONU) chegaram nesta sexta-feira ao local do mais recente massacre que aconteceu na Síria, após no dia anterior ficarem sob fogo. O massacre - no qual cerca de 80 pessoas, entre elas mulheres e crianças, foram mortas a tiros e a facadas - ocorreu em Mazraat al-Qubair, na província de Hama, e pode ter sido a quarta matança de civis na Síria nas últimas duas semanas. A oposição acusa o governo sírio de ser o responsável pelas mortes. O governo negou responsabilidade e acusou "terroristas".