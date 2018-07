Ban falou sobre o ataque em um discurso à Assembleia-Geral da ONU. Ele afirmou que o presidente da Síria, Bashar Assad, "perdeu toda a legitimidade".

O massacre de civis aconteceu nesta quarta-feira, na província de Hama. O número de mortos e as circunstâncias do incidente ainda não foram confirmadas. As informações são da Dow Jones.