Monitores da ONU na Síria escapam ilesos de explosão

DARAA, SÍRIA - A explosão de uma bomba no sul da Síria feriu nesta quarta-feira, 9, seis soldados que faziam a escolta de um comboio de monitores da ONU, que estão no país para observar o cumprimento de um acordo de cessar-fogo em vigor desde meados do mês passado.

A bomba explodiu segundos depois da passagem do comboio, atingindo um caminhão militar sírio. O major-general norueguês Robert Mood, líder da missão da ONU, e outros 11 observadores viajavam no comboio, mas escaparam ilesos do ataque.

Segundo Mood, os monitores vão continuar trabalhando na Síria, que há 14 meses vive uma onda de violência iniciada por um levante popular contra o regime do presidente Bashar Assad e a brutal repressão que se seguiu.

Ontem, o mediador internacional do conflito na Síria, o ex-secretário geral da ONU Kofi Annan, fez uma avaliação sombria sobre a crise no país, dizendo que a violência permanece "em níveis inaceitáveis" e alertando que seu plano de paz é a última chance dos sírios de reverter uma desastrosa guerra civil.

A ONU afirma que a violência na Síria deixou pelo menos 9 mil mortos desde março do ano passado. Para o Observatório Sírio pelos Direitos Humanos, com sede em Londres, o número de mortos já ultrapassou 12 mil.

As informações são da Associated Press e Dow Jones.