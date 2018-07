Monja se imola em ato pela liberdade do Tibete Tenzin Wangmo, monja de 20 anos, morreu na segunda-feira depois de atear fogo ao próprio corpo em defesa da independência do Tibete e da volta do dalai-lama à região. Ela foi a primeira mulher tibetana a imolar-se. Antes disso, no domingo, a polícia feriu a tiros dois homens que participavam de manifestação contra a política chinesa em relação aos tibetanos. Todos os casos ocorreram na Província de Sichuan, fora da área delimitada como Região Autônoma do Tibete pelas autoridades de Pequim.