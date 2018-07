Monja tibetana ateia fogo ao corpo e morre na China Uma monja tibetana budista que pedia por maior liberdade religiosa no Tibete morreu nesta terça-feira após atear fogo ao próprio corpo no oeste da China, no mais recente caso de autoimolação praticado por clérigos budistas na região, disse o movimento Tibete Livre em Londres. Em outro incidente separado, a polícia chinesa atirou em dois tibetanos durante um protesto perto de uma delegacia.