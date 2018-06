Monsenhor do Vaticano é preso por lavagem de dinheiro Um monsenhor do Vaticano, já julgado por evasão de 20 milhões de euros da Suíça para a Itália, foi detido nesta terça-feira por usar suas contas no Banco do Vaticano para lavar dinheiro. A polícia financeira da cidade de Salerno, no sul da Itália, informou que o monsenhor Nunzio Scarano, apelidado de "Monsenhor 500" por andar com uma grande quantidade de notas de 500 euros, transferiu milhões de euros em doações fictícias de empresas offshore por meio de suas contas no Instituto para as Obras Religiosas (IOR), o Banco do Vaticano.