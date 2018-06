Monti: crise italiana poderia ter destruído zona do euro

Neste sábado, o ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi anunciou que iria se candidatar às eleições do próximo ano para o cargo de premiê. Na quinta-feira (06), o partido de Berlusconi, Povo da Liberdade (PDL, na sigla em italiano), arquitetou uma greve em massa durante uma votação no Senado sobre medidas governamentais destinadas a promover o crescimento. Na sexta (07), a sigla retirou o apoio ao governo de Monti, que enfrenta a perspectiva de um fim precoce. As eleições, inicialmente previstas para abril, poderão ser antecipadas.

"O populismo tende a esconder a complexidade dos problemas dos eleitores, alavancando seus interesses imediatos", afirmou Monti, em uma conferência em Cannes, no sul da França. O premiê ressaltou ainda que seu governo conseguiu evitar uma crise que poderia ter destruído a zona do euro. "Treze meses atrás, havia um incêndio potencial que poderia ter feito explodir a zona do euro de forma definitiva", disse Monti. As informações são da Dow Jones.